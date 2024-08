O Fluxo desta terça vai conversar com Marfisa Galvão, atual vice-prefeita e candidata novamente a vice-prefeita de Rio Branco.

Marfisa compõe chapa com Marcus Alexandre, candidato do MDB, a prefeito da capital.

A entrevista começa 19h ao vivo, aqui no site, no YT @oestadoacre, no FB oestadoacre e no Twitter @jrbrana

Em tempo: o convite também foi feito a Alysson Bestene, candidato a vice na chapa de Bocalom… Estamos aguardando a resposta. Assim que ele responder anunciaremos o dia da entrevista.