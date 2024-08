Com o tema ‘Experiências do Brasil: o turismo responsável e inclusivo impulsionando o desenvolvimento sustentável’, o 8º Salão Nacional do Turismo aconteceu de 8 a 11 de agosto, no Rio de Janeiro (Sebrae)

GdA – Doces, bebidas e castanhas estão entre a variedade de produtos regionais do Acre que agradou paladares no Salão do Turismo que acontece no Rio de Janeiro (RJ), desde a última quinta-feira, 8. Com a presença de 251 expositores de todo o país, a feira é uma oportunidade de troca de experiências, intercâmbio de conhecimentos e novos negócios. Uma comitiva acreana apresenta atrações do estado com apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

No estande do Acre são encontrados produtos como o Vinho de açaí Florisa @florisavinhos, Café Raízes da Floresta @raizes.dafloresta, Rei da Castanha @reidacastanha, Cachaça Mineira e Aquiry Chocolate Nativo da Amazônia. O estande também apresentou as Velas Aromáticas La Luz @ve-laluz, uma produção acreana. (…)

(…)