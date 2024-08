GdA – A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) realizou, de forma bem-sucedida, três novos procedimentos de transplante de córnea, em Rio Branco, na última semana. As cirurgias, realizadas com precisão, trouxeram novas perspectivas para os pacientes Hallinan Silva, Ronaldo dos Santos e Nildes Carneiro.

A operação foi conduzida pela médica oftalmologista Natália Moreno, responsável técnica pelos transplantes de córnea da Fundação. A equipe do Serviço de Transplantes e do Centro Cirúrgico trabalhou em conjunto para garantir o melhor resultado possível para cada paciente.

(…)