por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), iniciou nesta sexta, 23 de agosto, os serviços de concretagem na Orla do Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco, com o lançamento dos primeiros metros quadrados de argamassa para preenchimento do colchacreto e bolsacreto, que visam a estabilização da encosta para contenção do Rio Acre.

O avanço na obra da Orla do Quinze visa assegurar que o histórico Boulevard Augusto siga devidamente preservado e volte a ser um espaço seguro de lazer para as famílias acreanas e visitantes.

Grifo meu: coincidência com aproximação da eleição na capital?… Mesmo que seja, valerá à pena e valorizará o velho e histórico bairro do 15 a conclusão da obra.

J R Braña B.