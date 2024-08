Dias desses eu Deyse estávamos num bar famoso em Sena e só tocava sertanejo…

Como sabia que não sairia daquilo, pedi ao garçom para mudar pelo menos para o Tiaguinho, um pagode…

Música mais brasileira, essas coisas… O garçom me atendeu…(tudo no spotify)

Um sujeito chapado numa mesa próxima reagiu: ‘eu não quero ir pra Rocinha’

Não ouvi ele falar, Deyse ouviu… E só me disse depois.

Traduzindo: as pessoas associam samba, pagode com pobreza, favela, Rocinha, etc…

Nem vou dizer que é ignorância e preconceito…

Vou tocar um sucesso novíssimo de Ludmila..

‘Maliciosa’

Linda essa cadência, meio pagode, meio samba, lá da Favela,… música brasileira pura.

E que fala até do Carnaval do Recife(Olinda), o melhor do mundo…



J R Braña B.