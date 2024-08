Bocalom agradece Gov GladsonC

-Muito obrigado pelo apoio querido governador @gladsoncameli , nossa Rio Branco merece seguir crescendo e avançando e juntos com o seu apoio vamos chegar mais longe, levando modernidade e desenvolvimento ao nosso povo. Vamos juntos, vem com o 2️⃣2️⃣, Bocalom e Alysson, para que o bom trabalho possa continuar!

-Bocalom e Alysson reúnem com senador Márcio Bittar para debater política e abordar temas de campanha

-Bocalom e Alysson recebem apoio de representantes do Conselho Regional de Economia

Marcus, nas ruas

– Olha a alegria do nosso bandeiraço no encontro do 1️⃣5️⃣ hoje na parte alta da cidade.

É a fé e esperança de que nós vamos levar a mudança que Rio Branco precisa. Essa alegria vai chegar em cada esquina da nossa cidade.

Vem com a gente, agora é 1️⃣5️⃣

-Foi lindo, energia contagiante no nosso bandeiraço na parte alta da cidade. Cada dia mais gente aderindo a nossa campanha, demonstração de carinho e apoio que enche meu coração de alegria e de entusiasmo pra seguir. Vamos pra cima, agora é 1️⃣5️⃣

