Bocalom vem de Michele Bolsonaro

-Chapa Bocalom/Alysson anuncia grande agenda com Michelle Bolsonaro e vice-governadora do DF

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tião Bocalom 22 (@bocalom.oficial)

Marcus…de Michele Melo

-A magia de estar junto! Começamos com um salão vazio, mas com a força de quem acredita no futuro, transformamos o evento em uma verdadeira celebração da união e da esperança! Foi uma honra ser a anfitriã deste grande encontro, apoiando o nosso candidato a prefeito, Marcus Alexandre. Juntos, vamos construir uma Rio Branco ainda melhor!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dra. Michelle Melo|Deputada do Acre (@soumichellemelo)

(…)