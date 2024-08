Marcus…

РEstivemos no 100 da Transacreana levando a mensagem da esperan̤a e do trabalho, reafirmando nossos compromisso com os produtores e produtoras rurais, anunciamos que vamos instalar uma sede da Prefeitura na Transacreana para prestar assist̻ncia aos moradores, trabalhar nos ramais e dar todo apoio as pessoas que moram nessa regịo ṭo importante da nossa cidade.

Os moradores da Transacreana sofrem com a falta de atenção da atual gestão e o prefeito que tanto prometeu, nem produziu e nem empregou, essa é a verdade. Comigo é menos promessa e mais trabalho!

É hora da mudança, Rio Branco merece mais, agora é 1️⃣5️⃣

