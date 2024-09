A capela do túmulo de Santa Raimunda Alma do Bom Sucesso(Assis Brasil) foi destruída pelo fogo.

Na última quinta-feira, 26/8, surgiram as primeiras informações sobre um incêndio que começou a atingir a capela Santa Raimunda Alma do Bom Sucesso, localizada na Reserva Chico Mendes, a 40 km de Assis Brasil.

A capela, situada na colocação Bonsucesso, pertencente ao antigo seringal Icuriã, tem uma grande importância religiosa e histórica para a região, sendo um local de peregrinação para romeiros do Acre, Peru e Bolívia.

A notícia do incêndio chegou a Assis Brasil, que fica a 42 km da capela, através de jesuítas que atuam no município. Na sexta-feira, 27/8, membros da igreja confirmaram que havia focos de incêndio ativos na floresta ao redor da capela, sendo possível ouvir o barulho das chamas dentro da mata.

A capela Santa Raimunda é um local de devoção, especialmente no dia 15 de cada mês, quando milhares de romeiros visitam o santuário para pagar suas promessas.

O acesso ao local havia sido recentemente restaurado, com a melhoria do ramal que leva até a capela, facilitando a chegada dos fiéis.

Infelizmente, o incêndio trouxe prejuízos, destruindo relíquias e objetos de valor histórico e religioso que estavam no santuário. A capela, conhecida por sua simplicidade, era um símbolo de fé e resistência na região.

Há indícios de que o incêndio na capela Santa Raimunda Alma do Bonsucesso pode ter sido provocado pelo acúmulo de velas acesas no santuário.

Fiéis que visitam o local costumam acender velas como parte de suas devoções e, com o aumento das visitas nos últimos dias, a quantidade de velas deixou o ambiente vulnerável a incidentes como este.

A comunidade está considerando essa hipótese enquanto aguarda que as autoridades investiguem as causas exatas do incêndio, que resultou na destruição de importantes relíquias e objetos sagrados.

