Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, entregou nesta quarta-feira (3), quatro centrífugas adquiridas com emenda parlamentar para o Serviço de Assistência Especializada (SAE), que fica localizado no Hospital das Clínicas (HC), em Rio Branco.

A centrífuga é um equipamento de laboratório que separa os componentes do sangue, sendo fundamental para análises clínicas, permitindo que os médicos analisem cada componente do sangue com mais precisão. O SAE, também conhecido como Unidade do Fígado e Doenças Tropicais, trata de patologias como hepatites, tuberculose, aids e outras doenças do fígado.

Gonzaga fez questão de ir entregar os equipamentos adquiridos com recursos de emenda de sua autoria e aproveitou para acompanhar os serviços ofertados pelo Hospital das Clínicas aos acreanos. O parlamentar destacou a importância do HC para o povo do Acre e parabenizou a direção do hospital pelo trabalho que vem realizando.

“É uma alegria muito grande estregar esses equipamentos, pois sabemos que essas centrífugas vão atender as pessoas que mais precisam desses serviços de exames. São pessoas necessitadas que vem em busca de um socorro e precisam ser bem atendidas. Vejo que a equipe do hospital está se dedicamento e estamos apenas auxiliando para que façam um trabalho ainda melhor”, disse o parlamentar.

A gerente do SAE, Edna Gonçalves, agradeceu ao presidente da Aleac pela doação dos equipamento e afirmou que Gonzaga é um parceiro da saúde acreana.

“Quero agradecer ao presidente Gonzaga que se sensibiliou com a nossa condição e nos doou quatro centrífugas que vai nos auxiliar e agilizar ainda mais nossos atendimentos ao público. Temos cerca de 70 pessoas fazendo mais de um exame de sangue todos os dias, elas preenchem de cinco até sete tubos de ensaio para colocar na centrífuga. A demanda é grande e mais uma vez o meu amigo Gonzaga, que é um parceiro da saúde, nos atendeu e sei que posso contar sempre com a Aleac”, disse Edna Gonçaves.