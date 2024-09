O novo livro é uma reedição do Manual de Sobrevivência na Terra Onde O Cupuaçu Abunda, lançado em cadeia internacional de televisão, no Programa do Jô (Rede Globo), em 2002.

Klemer é jornalista desde 1978. Repórter, redator, radialista e apresentador de TV, sempre utilizou o Acreanês para tudo.

O Lançamento oficial será na Panificadora Bella Rio Branco, mas Klemer já vendeu uma embiricica de exemplares, numa promoção atípica, coisa de Marketeiro Acreano.

Klemer trabalhou na Rádio Difusora Acreana, na Rádio Tupí do Rio de Janeiro, viveu por 13 anos na Cidade Maravilhosa, é amigo de gente famosa, como o humorista Tom Cavalcante e o cantor e compositor Falcão.

Os dois cearenses assinam o livro mais o Klemer.

Grifo meu: garantia de risadas antes da hora do almoço de domingo…

J R Braña B.