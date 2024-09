Gilberto Lira, 44

-Hoje foi um dia histórico! Nosso MEGA COMÍCIO com Gilberto Lira e Alípio Gomes foi um sucesso total Agradecemos a todos que estiveram presentes e aos que continuam nos apoiando nessa jornada. Somos o 44, compromisso com o povo, a força que não recua! 🚀 Vamo que vamo, a vitória é certa! 💪 44 é a continuação do trabalho!

Gehlen Diniz, 11



Orla no centro..

-PROPOSTA: Construção de uma orla às margens do rio Yaco, com calçadão e quiosques.

VOTE 11, PREFEITO GERLEN DINIZ

