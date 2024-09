GdA

Governo do Acre assina ordem de serviço para nova etapa da maternidade de Rio Branco, reforçando compromisso com as futuras gerações

— Com investimento de R$ 77,7 milhões, sendo R$ 45 milhões provenientes de repasses federais e uma contrapartida estadual de quase R$ 34 milhões, o projeto é mais um reflexo do compromisso de Cameli em proporcionar um futuro melhor para as crianças, a quem ele se refere carinhosamente como “minhas autoridades”. Durante a solenidade, o governador reafirmou a importância de olhar para as futuras gerações, investindo em infraestrutura de saúde que atenderá gestantes e bebês de alto risco.

“Hoje, damos um passo decisivo para garantir um futuro mais digno e saudável para nossas crianças, que eu chamo carinhosamente de ‘minhas autoridades’. A nova maternidade de Rio Branco será um marco na saúde pública do Acre, oferecendo o que há de melhor para as gestantes e recém-nascidos. Estamos investindo nas próximas gerações, em sua saúde e bem-estar, porque acreditamos que esse é o caminho para um estado mais justo, próspero e desenvolvido. Esse é o nosso compromisso: cuidar do presente para garantir um futuro melhor”, destacou o governador(Gladson Cameli) durante a assinatura.

