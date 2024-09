Antes de entrar no tema da pesquisa do Delta/Fieac , abro um parêntese (e um vídeo de hoje) para o Gilberto Lira, candidato do oficialismo em Sena…Assista…:

Como se vê, Gilberto não saca nada de metodologia de pesquisa.

Diz ele:

— Nós temos mais de 1.000 placas na cidade(em residências) e essa pesquisa não entrevistou ninguém(dessas casas).

Gilberto, em pesquisa minimamente séria (me refiro a qualquer pesquisa feita com isenção e critério científico) nenhum pesquisador entra em casa onde ele vê a identificação que mostra em quem os moradores vão votar.

Então, esse seu argumento não vale…. É anticientífico e não ajuda as pessoas a entenderem como funciona uma pesquisa de verdade.

Também em pesquisa com critérios honestos, parentes de candidatos não são recrutados para colher dados nas ruas.

Principalmente se o objetivo for divulgá-la ao público… Para consumo interno, vale tudo.

Institutos sérios usam pesquisadores desconhecidos da comunidade, de preferência pessoas que não vivem na cidade. Que não conhecem ninguém.

Não vou explicar aqui os critérios de locais, fluxo, faixa etária, gênero, quantidade, e o jeito de abordagem que um pesquisador deve fazer a um potencial eleitor individualmente….Meu filho já foi contratado pesquisador do Data Folha, em Recife, e eu conheço os detalhes como eles fazem.

Os institutos de pesquisa profissionais levam em consideração esses critérios que citei acima e cumprem.

Vamos à pesquisa do Delta/Fieac:

Concretamente, segundo a pesquisa, Gehlen abre uma vantagem muito grande sobre Gilberto.

No popular, já olha para a cadeira de prefeito, embora diga, em vídeo de hoje – que ‘é preciso ir atrás de mais votos’. Assista…

Na estimulada (pesquisador cita ao pesquisado os nomes dos candidatos), Gehlen obtém 19% à frente.

Na espontânea (pesquisador apenas pergunta em quem o eleitor pretende votar e não cita os nomes dos candidatos), novamente, o candidato do 11 confirma vantagem, agora maior, de 22%.

Esses são os dados principais.

Ponto.

A rejeição grande de Gilberto é normal.

Porque não é uma rejeição do candidato 44 somente…

É a rejeição quase que por ‘osmose’ do prefeito, que é alta e só tende a crescer à medida que se aproxima a eleição.

Mazinho, hoje, é o prefeito mais odiado do Acre.

Pelo menos metade da cidade, não só o abomina, mas o odeia por tudo que presenciou nesses sete anos e nove meses em Sena.

Desde humilhar um guarda de trânsito que cumpria sua obrigação em serviço até agressões a pessoas comuns em plena rua do município.

O prefeito explorou o ódio como método político(copiou de Bolsonaro) e agora recebe o troco com o veneno em dose reforçada…(E por ‘osmose’, o candidato Gilberto recebe a rebarba que não queria).

Efeito bumerangue.

A pesquisa pode ser contestada?

Pode…. Qualquer pesquisa pode… Politicamente, é a regra.

E pelo fato de ser financiada pela Fieac pode ser contestada?

Pode.

Agora, que interesse haveria de ter um instituto em fazer uma pesquisa com recursos próprios?

Se os números não se confirmarem dia 6 de outubro, o Delta, a Fieac e seu presidente (que é suplente do deputado federal Gehlen, candidato em Sena) vão passar vergonha.

Ficaria muito mal para uma entidade empresarial como a Fieac, especialmente, bancar uma pesquisa onde o resultado das urnas foi totalmente o inverso ou muito distante daquilo que se publicou.

Passaria a impressão de que a divulgação serviu apenas para influenciar e manipular o eleitor em Sena a direcionar o seu voto (vale para todos que publicam pesquisa eleitoral).

Poderia ser acusada ainda de cometer crime eleitoral.

E o consolo para quem está atrás?

Pesquisa é apenas um flash do momento.

Amanhã será outro dia…

Faltam longos 14 dias para o desfecho…

Claro que há tendências comprovadas em Sena já…

Pesquisas servem para isso…

… E os envolvidos na disputa também sabem disso.

Neste fim de semana, o jornal O Globo publicou uma matéria sobre a profusão de pesquisas no Brasil que é preocupante.

Diz O Globo:

– ‘Boom’ de pesquisas eleitorais alcança números recordes no país e acende alerta para fraudes.

E segue:

-Fenômeno crescente, o uso de sondagens se intensificou no atual processo eleitoral, e casos de levantamentos com suspeitas de irregularidades pipocam país afora.

(…)

Muito bem!

No Acre, há quatro anos(2020), foram registradas 59 pesquisas.

Nestas eleições, até agora, 48 pesquisas foram registradas no TRE.

Menos 19%.

Faltam dois domingos para a eleição.

Portanto, as cartas estão na mesa em Sena.

E as apostas (😂😂) continuam abertas.



J R Braña B.