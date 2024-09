Depois de Pablo Marçal ser expulso de debate do Flow por desrespeitar as regras, um assessor seu dá soco em assessor do prefeito Ricardo Nunes…

Assista no YT @oestadoacre

(…)

Grifo meu: é o legado da extrema-direita à política brasileira. É daí pra pior

Grifo meu 2: o formato do debate do Flow acabou com o método midiático e grosseiro de Pablo Marçal. Ele foi surpreendido porque o programa priorizou os candidatos falarem de propostas e era tudo que o coach dos cursos na internet não queria. O Flow não deu espaço para a baixaria e o jornalista Tramontina foi um show à parte…E matou o candidato dos cortes na internet.

J R Braña B.