oestadoacre foi convidado para o avant-première do lançamento do filme Coringa – delírio a dois, nesta noite no Cine Araújo, no VVS.

O convite é direcionado a integrantes da imprensa em Rio Branco e veio direto da matriz.

Agradecemos e vamos ver o Joaquin, que é muito bom ator.

Ah, e será legendado…porque não tolero filme estrangeiro dublado…

Assista ao Trailer…



Em tempo: quero ver também em Rio Branco o ‘Ainda estou aqui’, filme brasileiro que conta a história da família Paiva e a sua luta em busca de Rubens, o marido, pai e jornalista sequestrado pela ditadura militar e nunca mais visto.

J R Braña B.