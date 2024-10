Marcus Alexandre, candidato do MDB derrotado neste domingo em Rio Branco.

— Meu sincero agradecimento a todos que estiveram com a gente nesta caminhada. Fizemos uma campanha limpa, alegre, propositiva, com o coração. Mas a vontade do povo é soberana e eu quero o melhor pra minha cidade, desejo que este novo mandado do prefeito seja melhor para os moradores de Rio Branco. Obrigado, de coração!

