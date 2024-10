Do TRE – Às 17h32min, o estado estava com 99,96% dos votos totalizados, faltando, apenas, a totalização de uma urna, num local de difícil acesso, no município de Marechal Thaumaturgo

Na noite deste domingo, 6, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) concluiu com êxito a apuração das Eleições Municipais de 2024, alcançando 100% das urnas apuradas às 19h10. Na capital, em Rio Branco, a totalização dos votos ocorreu às 17h32. Neste horário, o Acre estava com 99,96%, faltando, apenas, a totalização de uma urna, de local de difícil acesso, no município de Marechal Thaumaturgo.

Grifo meu: alguns desses que foram eleitos, quando perdem – acusam o sistema brasileiro eficiente e único, eletrônico, de ter falhas…Quando vencem ficam mudos. Lembrando que todos esses que reclamam quando perdem – são da direita e extrema-direita…Não é curioso?!



J R Braña B.