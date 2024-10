Cabeças rolariam em Sena…

Sem pena…

Sem dó…

Com choro…

E sem vela…

É a política da vingança…

E só agora milhares no município estão descobrindo…

… Caindo na real.

Às vezes é preciso viver a experiência ruim para adquirir consciência.

Mas há alguns que não aprendem mesmo com os erros e as experiências ruins…

Quer um exemplo?: a BR-364 (trecho Sena-Rio Branco), para falar só desse tramo, ficou abandonada quatro anos pelo desgoverno anterior (lembram quem era o ‘presidente’…?, Sim, o milico)…Pois é: agora a estrada está transitável, mas parece que tudo foi feito ou está sendo feito por obra do espírito santo…

Não…!

A BR-364 está sendo refeita, ou melhor, reconstruída – pelo governo do presidente Lula…..

Porque o traste que perdeu no voto(e infernizou a vida do povo brasileiro) não fez uma única obra no Acre.

oestadoacre falou, oestadoacre avisou…

J R Braña B.