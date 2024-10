PMRB – A Prefeitura Municipal de Rio Branco , por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) iniciou a limpeza do Igarapé São Francisco neste ano de 2024 no dia 15 de setembro.

No total serão cerca de 11 Km de limpeza que incluem também uma parte do Igarapé Batista. Com três semanas de atuação no local as equipes já recolheram cerca de 36 toneladas de lixo que incluem pneus, latas de cervejas, garrafas pet, carcaça de fogões e geladeiras e até mesmo entulhos jogados com resto de materiais de construção no leito dos igarapés. (…)

(…)