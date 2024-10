Vou dar um nome que Gehlen deverá aproveitar e integrar à equipe que vai começar o processo de transição:

O Professor de economia da Ufac, Elyson Souza.

Foi Elyson que organizou o programa há quatro anos do então candidato a prefeito Gehlen Diniz(não deu certo àquela vez) e que agora poderá ser atualizado e servir de rumo na nova gestão.

Uma questão ainda não resolvida: como vai agir o prefeito atual na passagem das informações do município para o prefeito eleito.

Vai facilitar a transição?

Será republicano e deixará a equipe do prefeito eleito ter acesso aos dados?

Ou vai deixar a nova equipe voando sobre a prefeitura de Sena até o dia primeiro de 2025?

Gehlen vai ter que agir em várias frentes ao mesmo…

Na administrativa e na política…

E se quiser começar a transformar de verdade mesmo terá que proporcionar treinamento em gestão com as pessoas que pensa em escalar no seu time…

Sena precisa uma Revolução em tudo…!!

Que tal uma MBA em gestão(pessoas, administrativo e na Educação)?

Depois uma Revolução na cidade….(social, econômica, ambiental, tecnológica, cultural…)

Gehlen vai estar disposto a enfrentar esses desafios…?

A Fieac(Adriano) já pode começar ajudar contratando os professores para o treinamento…

O mandato de Gehlen prefeito ‘já começou’, percebe????!!!

J R Braña B.