Nesta terça-feira (15), dia em que se comemora o Dia dos Professores, o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse que vai ingressar no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), com um pedido de liminar, para suspender trecho do edital do concurso da Educação que estabelece a videoaula como requisito para aprovação. Ele frisou que este, fere o princípio da isonomia.

“O segundo aspecto que eu gostaria de chamar atenção, diz respeito ao edital do concurso público que está publicado, depois foi retificado duas vezes. Alteraram prazos, alteraram datas, mas não fizeram a principal correção deste edital, que é um dos critérios, que é a tal da videoaula como um dos critérios de aprovação. Mais de 46 mil lares do Acre não têm internet. A videoaula não trata de forma isonômica os concorrentes. O julgamento dessa videoaula vai ser feita por uma banca, de forma distante”, reforçou.

E afirmou, Edvaldo Magalhães: “hoje, vou ingressar no Tribunal de Justiça do Acre, com um pedido de liminar, para que este item do edital seja suspenso, porque quebra o princípio da ampla concorrência e da isonomia”.

O parlamentar, no início do discurso, falou também a respeito da recomposição da tabela da Educação, que foi alterada em dezembro de 2021. Ele mencionou que na campanha de 2022, o governador Gladson Cameli prometeu que recomporia a tabela, mas até o momento não fez. “Receberíamos aqui logo após o final do mês de julho o projeto, mas até agora não deram entrada no projeto de lei para corrigir essa injustiça cometida”.