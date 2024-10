TCE-AC parabeniza procurador Sammy Barbosa por compor lista tríplice à vaga do STJ

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), em nome de seus membros e servidores, parabeniza o procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Sammy Barbosa Lopes, por sua indicação para concorrer à vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Esta conquista, consolidada com 17 votos e oficialmente encaminhada, em lista tríplice, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, 15 de outubro, é um reconhecimento merecido por sua trajetória exemplar em defesa da justiça e dos direitos da sociedade acreana. Seu comprometimento e dedicação ao serviço público são inspirações para todos que atuam em prol da justiça e da cidadania.

Desejamos ao procurador Sammy Barbosa Lopes muito sucesso, e que este seja o marco de uma nova etapa em sua carreira, certo de que continuará a contribuir significativamente para a promoção da justiça e do bem-estar social.

José Ribamar Trindade de Oliveira

Presidente do TCE-AC