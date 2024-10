Sob o brilho do sol e o do intenso calor, o time de professores do Clícia ergueu-se como gigantes, voando alto na quadra de vôlei da escola.

Foi na manhã deste sábado.

Cada saque, cada bloqueio, era um eco da paixão que pulsava em cada coração nas arquibancadas lotadas…😂.

O som dos gritos e aplausos misturava-se ao suor e à garra dos professores, que, cravaram no placar a vitória que ecoará pela eternidade no mundo imaginário olímpico do Clícia.

Agora, cotados para o campeonato nacional, preparam-se para atravessar novas fronteiras, onde o talento desafia o impossível e a paixão pelo jogo transcende qualquer barreira.

Até a idade.

J R Braña B.