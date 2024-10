GdA – O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) promoveu na manhã de sexta-feira, 18, a 3ª Corrida de Mulher Para Mulher, nas ruas de Rio Branco. Com percurso de 4 km, contou com a participação de 170 atletas profissionais e amadoras, bombeiras militares, policiais e da Força Aérea Brasileira (FAB), policiais civis, militares e federais. (…)

A vice-governadora (deve assumir em dois anos porque o governador sairá candidato ao senado – J R Braña B. ) Mailza Assis, recepcionou as corredoras. Antes, ela participou da largada na sede do CBMAC.

(…)