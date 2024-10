Utre recebe visita do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público do Estado do Acre

Via Marinara Lusvard/asscom – No início da semana, Prefeitura de Rio Branco, por meio do secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Nasserala, recebeu a visita do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público do Estado do Acre (NAT/MPE), coordenado pelo engenheiro agrônomo Arthur Leite, na Utre.

A visita teve como objetivo apresentar aos novos funcionários do Ministério Público o que é a Unidade de Tratamento de Resíduos do município, quais as demandas do setor, os maiores desafios logísticos e quais ações são tomadas para atender as necessidades de cada linha de trabalho.

O secretário Carlos Nasserala, juntamente com o diretor da Utre, Jhon Kemmil, conduziram a visita, apresentando à equipe multidisciplinar do NAT toda as instalações da Unidade de Tratamento de Resíduos.

Projetos como a transformação do lixo orgânico em adubo, através da compostagem, com produção atual de 500 m², utilizado no cultivo das hortaliças que abastecem o Restaurante Popular de Rio Branco também foram apresentados, assim como a função educativa da horta para o trabalho de educação ambiental para as escolas do município.

Outro projeto de destaque foi a logística reversa de pneus, onde cerca de 900 toneladas do material são destinadas para fora do estado anualmente.

Dentre os temas discutidos durante a visita, o NAT pôde conhecer os avanços que a equipe da Utre vem realizando na operação logística do aterro sanitário, incluindo o investimento de R$ 6 milhões de recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco para a construção da nova célula, apesar dos desafios encontrados, como o clima chuvoso característico da região amazônica.

“Pudemos mostrar a eles o que é uma célula, como é o nosso dia a dia aqui, a quantidade de caminhões que chegam diariamente, como se dá essa operação, o que cada funcionário faz. Foi uma troca importante e foi importante que o Ministério Público viesse conhecer o que é a Utre e o que fazemos aqui”, diz Kemmil.

Para o secretário Carlos Nasserala, essa visita aproxima a gestão, do Ministério Público.

“Esse trabalho que a gente desenvolvi aqui é primordial para o nosso desenvolvimento e a gestão da nossa cidade, feita pela Prefeitura, deve estar ao alcance de toda a população rio-branquense”, finaliza.