Via Beatriz Arcoverde – Radio agência Nacional

Este ano, as provas do Enem serão nos primeiros dois domingos de novembro. No dia 3, o exame começa a uma e meia da tarde e termina às 7 da noite. Além de abordar Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, tem também a prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Ciências Humanas e suas Tecnologias é uma prova com 45 questões de história, geografia, filosofia e sociologia, mas com foco nos temas sociais, políticos, econômicos e culturais do Brasil e do mundo.

A especialista em Enem, Silvia Torreglossa, que é professora de Pedagogia da Faculdade Anhanguera ressalta que os temas são tratados de forma transversal:

“É muito importante entender que as questões abordam outros assuntos. Então às vezes vai estar perguntando alguma coisa sobre gramática mas vai ter alguma coisa relacionada com os conflitos armados. Às vezes vai ter uma interpretação de texto falando de um assunto econômico. Então isso que eu acho interessante, a profundidade da preparação dessas questões do ENEM.”

No primeiro dia, também tem redação, tema que abordaremos no próximo episódio.

*O Programete Pronto para o Enem é um produto original da Radioagência Nacional