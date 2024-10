O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) voltou a falar nesta quarta-feira (30) a respeito do edital do concurso da Secretaria de Estado de Educação (SEE), especificamente a respeito da exigência da videoaula. Ele pontuou que a banca examinadora tem demonstrado incompetência ao expor dados dos candidatos e não assegurar uma avaliação de forma presencial.

“Esta banca especializada, ao invés de contratar professores e botar uma banca de análise presencial, para economizar, inventa um critério de videoaula. Como uma banca especializada propõe algo tão fragrantemente ilegal? Está em jogo a lisura do concurso. Eles vão apenas divulgar a nota. O critério não é técnico porque não está especificado as questões. A impessoalidade quebra. É obscuro esse critério. Deixa todos os que vão concorrer com a pulga atrás da orelha. Não haverá isonomia para analisar. Esse edital foi retificado quatro vezes. Uma demonstração clara que essa banca não tem capacidade de tocar esse concurso”, disse o parlamentar.

E questionou: “Que banca é essa? Como diz aquele meme: ‘que show da Xuxa é esse?’. Estão brincando com o sentimento das pessoas? Que subjetividade é essa? Ainda há tempo para que a Secretaria de Educação tire esse lixo do edital. Faço um apelo ao procurador Danilo Lovisaro, por quem tenho um respeito, chefe do nosso Ministério Público. Manifestem-se! Há um flagrante cometido contra a livre concorrência. Não deixe milhares de profissionais perdendo o sono e muitos desistindo. É uma injustiça premeditada contra àqueles que têm interesses em se efetivar na Educação. Todos precisam ser tratados com isonomia”, ressaltou Edvaldo Magalhães.