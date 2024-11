PMRB e Sistema Fieac

-O presidente da FIEAC, José Adriano, a convite do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou na manhã desta segunda-feira, 4, as obras do elevado da AABB. A empresa executora é a Albuquerque Engenharia e a conclusão da obra deve ocorrer em 2025.

O presidente José Adriano destacou a importância da obra para melhoria da infraestrutura e afirmou que continuará acompanhando e somando esforços para que a capital tenha mais investimentos de grande porte.

