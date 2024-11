MS – Desde segunda-feira (4), o esquema vacinal contra poliomielite passou a ser composto, exclusivamente, por uma dose de vacina inativada poliomielite (VIP).

A decisão do Ministério da Saúde em substituir as duas doses de reforço com vacina oral poliomielite bivalente (VOPb), a famosa ‘gotinha’, pela injetável levou em conta as novas evidências científicas para proteção contra a doença. Com o avanço tecnológico, será possível garantir uma maior eficácia do esquema vacinal.

Atualmente, há cerca de 38 mil salas de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é que a cobertura vacinal alcance 95% até o fim deste ano.

Em 2023, a cobertura da VIP foi de 86,5% e a de VOP 78,2%, segundo as informações contidas na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

No Acre, os percentuais de imunização foram de 74,35% para a VIP e 60,34% para a VOP.

(…)