O bla bla blá de sempre como justificativa do Banco Central para a elevação da Selic a 11,25%

Leia trecho:

BC – O ambiente externo permanece desafiador, em fun√ß√£o, principalmente, da conjuntura econ√īmica incerta nos Estados Unidos, o que suscita maiores d√ļvidas sobre os ritmos da desacelera√ß√£o, da desinfla√ß√£o e, consequentemente, sobre a postura do Fed. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a converg√™ncia das taxas de infla√ß√£o para suas metas em um ambiente marcado por press√Ķes nos mercados de trabalho. O Comit√™ avalia que o cen√°rio externo, tamb√©m marcado por menor sincronia nos ciclos de pol√≠tica monet√°ria entre os pa√≠ses, segue exigindo cautela por parte de pa√≠ses emergentes.

Em rela√ß√£o ao cen√°rio dom√©stico, o conjunto dos indicadores de atividade econ√īmica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo. A infla√ß√£o cheia e as medidas subjacentes se situaram acima da meta para a infla√ß√£o nas divulga√ß√Ķes mais recentes.

(…)

Grifo meu: ‘mercado de trabalho em dinamismo’…o que BC faz? aumenta os juros…perfeito para 6 mil brasileiros que ficam com os recursos do pa√≠s via pagamento de juros.

Grifo meu 2: a prop√≥sito, veja aula de 15 minutos do professor Ladislau Dowbor (PUC-SP) sobre como funciona essa m√°quina de transfer√™ncia dos recursos do povo para o mercado financeiro…assista abaixo

J R Bra√Īa B.