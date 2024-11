Diz trecho de material do site da Apex (agência subordinada ao ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cujo titular é o vice-presidente Alckmin):

(…)

Diz ainda o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes no mesmo site:

— As exportações brasileiras com o produto carne atingiram novo recorde de 287 mil toneladas e faturaram mais de 1,2 bilhão de Dólares.

(…)

Grifo meu:

Entendem agora por que o preço da carne subiu no Acre e em todo Brasil….A prioridade é vender em Dólares….Lucro pro agro e o consumidor brasileiro que se ferre.

Quando o Jorge Viana, da tal Apex, vier ao Acre cobrem ele porque a sua agência ajuda somente o setor do agro exportador e as famílias do Acre(e do Brasil) não podem mais comprar carne no açougue.

As prioridades do país seguem invertidas.

Grifo meu 2: pra fazer desse jeito não precisava eleger Lula…O desgoverno passado fazia exatamente igual.

J R Braña B.