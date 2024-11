Sputnik Brasil – Guilherme Correia – Durante a 1ª Cúpula de Mídia e Think Tanks do Sul Global, realizada nesta segunda-feira (11) em São Paulo (SP), o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha defendeu as relações sino-brasileiras, que completaram 50 anos em 2024.

Segundo ele, é “um ano de comemorações e grande celebração” para os dois países.

🇧🇷🗣 Alexandre Padilha fala à Sputnik Brasil sobre expectativas do G20 no Brasil Em entrevista exclusiva à Sputnik Brasil, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (@padilhando), citou o que é esperado durante a realização da Cúpula do G20, que ocorrerá na… pic.twitter.com/mvzaYjolOz — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) November 11, 2024

Padilha afirmou, durante sua fala, que a união continua a gerar “avanços significativos tanto econômicos quanto culturais”, revelando “futuros promissores e novas parcerias e projetos”.

O ministro também destacou a relevância do G20, que será sediado no Brasil na próxima semana, saudando os “chefes de estado de outras nações” que estarão presentes.

Ele afirmou que esse encontro reflete “um mundo cada vez mais interligado”, em que a cooperação entre as nações é essencial para o desenvolvimento global.

Além disso, Padilha comentou o contexto econômico brasileiro em 2023, descrevendo-o como “um momento impressionante dos setores agrícolas brasileiros”.

Ele afirmou que o crescimento do setor agrícola e os investimentos em “cultura, energia, inovação tecnológica” têm sido fundamentais para “impulsionar o crescimento e a modernização da nossa economia”.

Segundo o ministro, há uma certeza de que “o governo brasileiro quer que essa cooperação vá ainda mais longe”.

Por fim, Padilha reforçou que o governo pretende ampliar suas parcerias com a China e também com “outros países que compõem o Sul Global”, buscando fortalecer as relações internacionais e impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil.

Mais cedo, no mesmo evento, os presidentes Xi Jiping (China) e Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) enviaram carta ao fórum, reforçando compromisso com o fortalecimento do multilateralismo e da cooperação entre os países em desenvolvimento.

“O Sul Global é um conceito que reflete a importância dos países em desenvolvimento. Somos atores centrais da nova geopolítica global e estamos prontos para desempenhar papel condizente com seu jeito político, econômico e demográfico. Construir o planeta mais inclusivo e próspero que queremos. Está em nossas mãos”, declarou Lula.

(Sputnik)