O acordo entre Mercosul e União Europeia, anunciado em Montevidéu, Uruguai, nesta sexta-feira (6), permite que empresas europeias acessem licitações públicas em 22 estados brasileiros, movimentando um mercado estimado em R$ 100 bilhões anuais, segundo a Folha de São Paulo. Essa abertura visa compensar a exclusão das compras do SUS, preservadas para fornecedores nacionais, como exigiu o governo do presidente Lula.

Negociadores destacam que o novo texto corrige distorções do acordo de 2019, permitindo mecanismos como margens de preferência para empresas brasileiras e exigências de compensação tecnológica. O governo enfatizou que o pacto resguarda interesses estratégicos em saúde, agricultura e ciência, enquanto aumenta a concorrência, beneficiando estados com orçamentos limitados.

Grifo meu: traduzindo: empresas europeias vão poder fornecer ao governo e prefeituras do Acre, exceto nas compras da saúde SUS, que é filé e isso o governo Lula assegurou que ficará para as empresas brasileiras. Aliás, esse item foi o motivo do acordo não ter sido assinado há um ano e meio. Lula disse, não!. A União Europeia queria 100% de participação de suas empresas em todas as compras governamentais.

