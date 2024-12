oestadoacre reproduz da Agência Pública – importante entrevista/aula com o professor Francisco Teixeira, da UFRJ.

Agência Pública – (….)Pauta Pública recebe o historiador Francisco Teixeira, professor emérito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e professor titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Sente, peque um café, um lápis, um papel, ouça… compreenda e anote…você vai conhecer mais um pouco o teu país…

(Fosse você não deixaria de ouvir o podcast completo…)