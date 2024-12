George Michael e essa música icônica do Natal de 1984.

Nome ‘Last Christmas’ ou o Último Natal.

A letra, parte dela, mostra o eu lírico com resiliência, para usar um termo da moda.

Verso fundamental:

//”Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away.”

No último Natal, eu te dei meu coração, mas no dia seguinte, você o descartou

É a frase central desse grande sucesso.

A música de GM não é só sobre o Natal, mas também sobre as emoções humanas, que são universais.

Natal 2024 se aproximando…

Ouça aí…

Linda demais!



J R Braña B.