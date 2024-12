CGU – Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, nesta quarta-feira (11/12), a Operação Demérito. O trabalho conjunto visa apurar crimes de frustração do caráter competitivo de licitação e corrupção passiva no âmbito do Governo do Estado do Acre, relacionados a projetos de engenharia para a implantação de rodovias estaduais.

Investigação

O trabalho teve origem na análise do material apreendido na Operação Fata Morgana, deflagrada em março de 2023 e teve como foco a execução do Convênio nº 906359/2022, executado pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB) do Acre, com recursos federais no montante de R$ 6.685.442,68. O contrato foi firmado para a realização de projetos de engenharia de rodovias estaduais

Entre as práticas investigadas estão a antecipação de informações privilegiadas sobre os projetos e o direcionamento das licitações. Além disso, a apuração indica possíveis transferências de R$ 421.364,15 a título de pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos.

Em tempo: A Operação Demérito, que investiga irregularidades em projetos de rodovias no Acre, revela um Estado que, em vez de servir ao povo, atua em benefício do mercado.

Os relatórios mostram que licitações ocultam o desvio de recursos públicos para interesses privados…

No capitalismo, o Estado é capturado por elites e usado para ampliar lucros e privilégios.

É esse o modelo de governança que o Are não precisa.

