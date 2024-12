Prefeito Bocalom

— Uma cidade que possa ser inclusiva, que realmente desperte a atenção das pessoas que vêm aqui para morar. Um lugar onde as pessoas não têm que andar muito para poder chegar no seu trabalho, possam se sentir seguras. Infelizmente, o modelo de ocupação que tivemos até hoje foi uma ocupação irracional, onde foi feito na base da invasão. Então agora esse é um momento importante para que a gente possa discutir com toda a sociedade o que a gente tem que fazer para mudar algumas culturas de ocupação urbana. Eu tenho fé em Deus que durante quatro anos a gente vai fazer uma grande mudança e que quem vai ganhar com isso é a população.

(…)