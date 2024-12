Por Vinícius Torres Freire (Jornalista- É mestre em administração pública pela Universidade Harvard (EUA).) hoje na Folha de S. Paulo.(para assinantes)

Trechos

É o melhor Natal desde 2013, mas não parece

(…)Vivemos o “melhor Natal” desde 2013. A expressão vai entre aspas porque costuma apenas descrever balanços de vendas do comércio ou de indicadores como salário médio ou renda per capita. As pessoas podem estar insatisfeitas com sua situação econômica ainda que tenham melhorado de vida. Podem ter insatisfações gerais mesmo que reconheçam melhoras na economia.

(…)Em 2023, a renda (PIB) per capita voltou ao pico anterior, de 2013. Em 2024, será a maior desde sempre. O salário médio será o maior. O nível de pobreza será o mínimo. O consumo médio por pessoa será pelo menos igual ao do recorde de 2013.

E fecha assim:

(…)Deixamos para trás uma década de depressão. O problema é que saímos faz pouco tempo do buraco (buraco Bolsonaro/Paulo Guedes – J R Braña B.) e talvez não exista segurança de que a melhora persista? A maioria da população não está informada quanto a previsões macroeconômicas (…)

(…)

Mais um clássico do Modo Natal oestadoacre…

Para você se acalmar com o Quenn e canção Graças a Deus é Natal

(…)

(oea)