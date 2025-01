O Rio Branco (Estrelão) anunciou nesta quinta-feira (2), por meio de suas redes sociais, a contratação do atacante extremo Matheus Bahia, de 21 anos, ex-Figueirense-SC. O jogador é a 12ª contratação do clube para o Campeonato Acreano 2025 e o segundo reforço confirmado para o elenco do Estrelão nesta temporada.

Matheus Bahia tem passagens por clubes como Patriotas-PR, Rio Branco-PR, Imbituba-SC e Brasilis-SP. Em sua chegada ao Rio Branco-AC, o atacante demonstrou confiança e empolgação. “Quero fazer um excelente campeonato, mostrar meu talento e ajudar meus companheiros de equipe. Espero trazer muita alegria para a torcida do Estrelão”, disse o jogador.

Em tempo: o Rio Branco segue se reforçando para a temporada 2025… Boa sorte… Estou na torcida…

(oea)