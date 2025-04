Entrevista do professor Joaquim Falcão transmitida no dia 31/03/2025 para o “Ética Imortal”, um projeto da TV Cultura em parceria com a Academia Brasileira de Letras e do Instituto Não Aceito Corrupção.

Nela, o professor Joaquim Falcão discute a ética, sua importância e seus aspectos dentro do sistema de Justiça Brasileiro.

(…)