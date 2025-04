Piloto avistou aeronave em local proibido antes de tocar o solo, conseguiu arremeter e chegou ao Aeroporto de Guarulhos em segurança

No R7 -Incidente ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, na tarde da última sexta-feira (11). O canal de Youtube Golf Oscar Romeu conseguiu registrar o exato momento.

O vídeo mostra uma aeronave da Latam, que saiu de Rio Branco (AC) com destino ao aeroporto da região metropolitana de São Paulo.

Uma conversa entre a torre de comando e o comandante do voo LA3655, divulgada no canal Golf Oscar Romeo, mostra que o helicóptero não estava autorizado no local.

Em nota, a Latam afirmou que ninguém ficou ferido, que o avião pousou no tempo programado e que a arremetida é um procedimento padrão de segurança na aviação.

Assista…o Golf Oscar Romeu registrou o momento exato

(…)