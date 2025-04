Patrão na cidade de Sorriso, MT, espanca funcionário…

No G1-MT – Um empresário agrediu um funcionário, de 31 anos, com um tapa no rosto durante uma discussão em uma loja de vendas de extintores, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. O caso foi filmado pela própria vítima, na terça-feira (1°), mas o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana. Um boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado na Polícia Civil.

Após a agressão, o patrão é alertado por outros colaboradores do local: “Pelo amor de Deus, você tá doido, homem?”.

Nome do empresário: Aldevir Nelson Koch

(…)

Grifo meu: mais de 300 anos de escravidão não é fácil…. A mentalidade ainda persiste em muitos empresários….Alguns pensam que ainda podem agir assim…E até agem, não temem punição…O agressor com sobrenome Koch, é provavelmente de família de imigrantes que vieram se estabelecer no Brasil em algum tempo no passado e aqui foram acolhidos.

Grifo meu 2: não são ‘colaboradores’…São funcionários….’Colaborador’, termo usado pelo G1, e trabalhador não são o mesmo. Isso é um truque do mercado explorador para reduzir, amenizar a condição precária da maioria dos trabalhadores no Brasil. E é usado pra fazer o empregado acreditar e sentir-se parte da empresa…E ele não o é.



J R Braña B.