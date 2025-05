Um soul-pop de Jack Savoretti, britânico.

Uma balada emotiva…

…Como são as baladas.

Pra combinar com o momento.

Então lá vai…

Love is on the line (amor na corda bamba)…

Versos fundamentais:

///Sei que nós ainda acreditamos no amor

//Não consigo acreditar que estamos desistindo

///Oh, eu queria que fôssemos fortes o suficiente

Nem é nova…É de 2019.

Linda demais…!



J R Braña B.