Dep Moisés pega busão na 364 e vai propor conselho social para fiscalizar rodovia

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) embarcou nessa terça-feira, 10, num ônibus da Latina, com destino a Tarauacá.

Moisés embarcou as 18:30 horas na rodoviária de Rio Branco e chegou às 7:30 horas do dia seguinte, numa viagem de treze horas.

“Havia muitas crianças e mulheres no ônibus, inclusive uma grávida. É uma viagem muito desconfortável para essas pessoas. O ônibus se tornou um pula-pula pra adultos”, relata Moisés.

O deputado acreano vai encaminhar um relatório ao ministério dos Transportes e pedir uma audiência com a bancada federal.

“O problema todo é de manutenção. Um pequeno buraco vira uma cratera com poucas chuvas. Não adianta construir e não ter dinheiro para a manutenção. Precisamos da mão de Brasília”, alerta Diniz.

Moisés diz que a manutenção da BR deve ter um caráter de regularidade, com empresas licitadas no ano anterior, com calendário fixo e controle rígido da sociedade e seus instrumentos políticos e jurídicos.

“Vou sugerir que todo ano a bancada federal destine um valor fixo de emendas coletivas para manutenção da nossa estrada e vou propor, na Câmara Federal, a criação de um conselho de fiscalização social da BR 364”, afirmou o parlamentar.