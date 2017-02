Confirmado: ministro do meio ambiente vai a Sena (cazumbá) na sexta

Assessoria do ministro do meio ambiente enviou a este blog o seguinte release:

O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, cumpre agenda nesta sexta-feira (10/02) no Acre como parte das políticas brasileiras de combate ao desmatamento na Amazônia Legal. Em Rio Branco, Sarney Filho e o governador Tião Viana participam de reunião para anúncios de medidas conjuntas entre o governo federal e o Estado.

Além disso, o ministro entregará um total de 200 certificados de formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) aos moradores da reserva extrativista Cazumbá – Iracema, no município Sena Madureira. Também será oficializada a doação de terreno para a construção da sede própria do ICMBio, na capital do Estado.

A agenda é parte da Caravana Verde de combate ao desmatamento, viagem oficial de Sarney Filho, com a equipe do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e dos órgãos vinculados, aos estados da Amazônia Legal. O ministro já passou, ao longo desta semana, por Amazonas e Rondônia. Na próxima semana, a equipe chegará ao Mato Grosso.