Saúde: reajuste e Plano de Carreira são aprovados

A votação do novo Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR) dos servidores da saúde ocorreu na tarde desta quinta-feira, 23, durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Além da mudança no PCCR, o PLC também institui vantagens, concede reajuste salarial aos servidores públicos da saúde e altera leis complementares.

Para Francinete Barros, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), a aprovação do novo PCCR representa um grande ganho para a categoria. “É um momento muito gratificante. Ganhamos a incorporação da promoção à saúde, reposição de 16%, além de gratificações estendidas para servidores de níveis médio e superior”, comemorou.