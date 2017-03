Assistência Social em Sena recebe veículo do governo

da AgGov:

(…)

Em um investimento de R$ 1,6 milhão, o governador Tião Viana entregou 22 veículos, 265 equipamentos e 339 mobiliários para o fortalecimento dos Centros de Assistência Social (Cras) de todos os 22 municípios acreanos. Também foi autorizada a reforma e adequação do espaço físico da Seds e da Fundação do Bem-Estar Social (Funbesa), com um orçamento de mais de R$ 1,2 milhão.

“É um investimento que vai ajudar as prefeituras a atender e prestar solidariedade a quem mais precisa. Pessoas que estão na faixa de renda elementar, que são beneficiárias do Bolsa Família, que frequentam os Cras, todo o movimento social que é gerido pela Seds dentro do Acre. Isso vai atender os municípios, fortalecer as prefeituras e o relacionamento do setor social com o governo do Estado”, disse Tião Viana.

(…)