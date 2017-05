Sindicato dos patrões do comércio apóia Flabiano, Alan e Jéssica (tudo coerente)

Release da Associação Comercial do Acre:

ACISA apoia posicionamento de parlamentares que votaram a favor da reforma trabalhista

No início desta semana, o presidente em exercício da Acisa – Associação Comercial do Acre, Rubenir Guerra reuniu vários diretores da entidade, dentre eles o presidente da Adacre (Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Acre) Júnior Sperotto e o presidente da AJE-AC (Associação de Jovens Empresários do Acre) Ramon Guedes, para formar opinião em relação ao voto sobre a Reforma Trabalhista.

Na ocasião, todos os diretores se mostraram favoráveis e declaram apoio aos parlamentares Alan Rick (PRB-AC), Flaviano (aqui no blog conhecido como Flabiano, do PMDBêêê…) Melo (PMDB-AC) e Jéssica Sales (PMDB-AC) que votaram a favor da reforma.

(…)

PS: vamos ver quantos votos a Acisa tem para dar aos três no próximo ano – J R Braña B.