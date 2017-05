Recorde de acessos: Post do inferno na BR-364 aqui já tem até meme nas redes

O inferno de caminhoneiros e motoristas de veículos de passeio já é o blog post mais visto das últimas 24 horas aqui em oestadoacre

No Acre, as rodovias federais – 364 e 317 – estavam sob o controle do governo do estado, mas uma ação política dos partidos de oposição transferiram ao DNiT a responsabilidade pela manutenção e conservação das estradas e o resultado é o abandono das principais vias de entrada e saída do Acre.

A BR-364 simplesmente acabou no sentido capital-Sena-Juruá.

